Гинцбург рассказал, за сколько в России можно достичь нужного уровня иммунитета к COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам сообщили, за какой промежуток времени в стране может сформироваться необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
Специалист сообщил о необходимости увеличить охват вакцинации в России в 4–5 раз.
"Тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны", – заявил Гинцбург.
Эксперт также допустил, что введение QR-кодов поможет снизить заболеваемость коронавирусом к Новому году. Для этого система должна заработать на федеральном уровне, считает Гинцбург.
"Если 31 декабря введем, то, естественно, не успеем к Новому году", – заключил специалист.
Ранее глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвертая волна COVID-19 идет к завершению в России.
Согласно подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб снизилось до 6%, хотя ранее этот показатель составлял 11%. В свою очередь, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подчеркнул, что это не повод расслабляться.
Собянин сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
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