Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала намерения певицы Софии Ротару выступить в России.

"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот – это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить", – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская добавила, что публичные личности имеют право на мнение о политике в России, добавив, что от этого их творчество не станет "менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому".

Накануне концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что считает заказом критику в адрес певицы. По его словам, артистка отменила свое участие в "Песне года" в прошлом году из-за военного положения на Украине. Лавров уточнил, что в команде Ротару много мужчин, которые не смогли бы покинуть страну.

Лавров обратил внимание и на то, что она редко выступает на коммерческих мероприятиях. Обвинения в том, что Ротару приедет в Россию ради денег, он назвал безосновательными.

Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом на выступления певицы в России стали бы пустые места в зале. Он полагает, что у Минкультуры РФ "должен быть инструмент влияния на таких артистов". Рязанский отметил, что это не должны быть "черные списки", которые составляют, в частности, на Украине.

Партия "Коммунисты России" призвала россиян выключить телевизоры во время вступления Ротару на фестивале "Песня года". По мнению председателя ЦК партии Максима Сурайкина, она сочувствовала украинским националистам и не признавала воссоединения Крыма с Россией.

