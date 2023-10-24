Астролог рассказала, в какое время года рождаются лидеры

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Люди, родившиеся в период с 18 по 24 сентября, обладают огромной силой воздействия на других. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Мазур.

По ее словам, такие люди рождены на границе знаков Дева и Весы, поэтому в их гороскопе включен знак верхнего зодиака Пастырь. Он наделяет человека силой "раскручивания" коллективной энергии, необъяснимой силой воздействия на других.



Ольга Мазур астролог Их можно назвать гуру, проводниками, неформальными лидерами, которых все слушают. Они всегда будут стремиться кого-то куда-то вести даже на бытовом уровне: в школе они заводилы, на работе у них лучше всех получается организовать праздник и эффективный рабочий процесс и так далее.

Пастырь вобрал в себя качества рациональной, прагматичной Девы и уравновешенных, деятельных Весов. В результате человеку свойственна великолепная способность принимать взвешенные решения, разрабатывать сложные планы, понимать свои и чужие недостатки, пояснила эксперт. Любое дело, за которое он берется, осуществляется профессионально и качественно, а его кредо – порядок, точность, красота и гармония во всем, отметила астролог.

Однако таким людям важно избегать своего главного искушения – желания главенствовать над своими "учениками", самоутверждаться за их счет. Они могут быть как прекрасными координаторами, так и холодными, расчетливыми манипуляторами. Но именно успешными их сделают только поступки, в основе которых лежат совесть, справедливость, польза для окружающих и эстетика, заключила эксперт.

Ранее нумеролог, таролог, психолог Виктория Крылова рассказала, что тех, кто родился 7-го, 16-го и 25-го числа, можно назвать везунчиками по жизни. Прекрасный аналитический ум и очень хорошая интуиция позволяют им заранее просчитывать все варианты и моментально принимать правильные решения в сложных ситуациях.