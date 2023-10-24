24 октября, 08:00Общество
Астролог рассказала, в какое время года рождаются лидеры
Фото: depositphotos/Ksyshakiss
Люди, родившиеся в период с 18 по 24 сентября, обладают огромной силой воздействия на других. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Мазур.
По ее словам, такие люди рождены на границе знаков Дева и Весы, поэтому в их гороскопе включен знак верхнего зодиака Пастырь. Он наделяет человека силой "раскручивания" коллективной энергии, необъяснимой силой воздействия на других.
Пастырь вобрал в себя качества рациональной, прагматичной Девы и уравновешенных, деятельных Весов. В результате человеку свойственна великолепная способность принимать взвешенные решения, разрабатывать сложные планы, понимать свои и чужие недостатки, пояснила эксперт. Любое дело, за которое он берется, осуществляется профессионально и качественно, а его кредо – порядок, точность, красота и гармония во всем, отметила астролог.
Однако таким людям важно избегать своего главного искушения – желания главенствовать над своими "учениками", самоутверждаться за их счет. Они могут быть как прекрасными координаторами, так и холодными, расчетливыми манипуляторами. Но именно успешными их сделают только поступки, в основе которых лежат совесть, справедливость, польза для окружающих и эстетика, заключила эксперт.
Ранее нумеролог, таролог, психолог Виктория Крылова рассказала, что тех, кто родился 7-го, 16-го и 25-го числа, можно назвать везунчиками по жизни. Прекрасный аналитический ум и очень хорошая интуиция позволяют им заранее просчитывать все варианты и моментально принимать правильные решения в сложных ситуациях.
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