Нумеролог рассказала, в какие дни рождаются везунчики

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Тех, кто родился 7-го, 16-го и 25-го числа, можно назвать везунчиками по жизни, рассказала Москве 24 нумеролог, таролог, психолог Виктория Крылова.

По ее словам, этим людям не страшны "ямы и буреломы", встречающиеся на жизненном пути. Прекрасный аналитический ум и очень хорошая интуиция позволяют им заранее просчитывать все варианты и моментально принимать правильные решения в сложных ситуациях.



Виктория Крылова нумеролог, таролог, психолог Кроме того, что им всегда везет, они еще и приносят удачу тем, кто с ними рядом. Так что с этими счастливчиками стоит дружить. Люди даже интуитивно это чувствуют и тянутся к ним.

Из дружбы люди, рожденные в эти числа, умеют извлекать выгоду. Они видят окружающих насквозь. Если обиделись, то способны вычеркнуть человека из жизни, но перед этим обязательно просчитают – нужен он будет в будущем или нет. Однако по характеру это приветливые, добрые, улыбчивые и ранимые люди, отметила нумеролог.

Они часто действуют самостоятельно, рассчитывая только на себя. В выборе второй половинки очень разборчивы и в первую очередь оценивают недостатки, а не достоинства. Но в личной жизни обычно счастливы, заключила Крылова.

Ранее нумеролог Лидия Кутейникова рассказала, что номер автомобиля принесет удачу, если цифры в нем (без кода региона) при суммировании дают тройку, пятерку или семерку. А вот госномеров, в которых есть цифры 4 и 8, лучше избегать.