В РФ планируют разработать систему для фиксации курильщиков в неположенных местах

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В России планируют разработать систему, которая будет фиксировать курение в неположенных местах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службы Платформы НТИ.

Система будет определять нарушение и отправлять информацию ответственным за безопасность.



"Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", – говорится в сообщении.

Данная программа станет частью существующей системы видеоаналитики, которая сейчас в режиме реального времени анализирует видео с камер. Эту систему можно будет использовать на предприятиях, вокзалах, в парках и других общественных местах.

Алгоритм обнаружения курения предстоит создать студентам российских вузов, которые участвуют в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ "20.35".

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Внуково открыли курительные комнаты. Речь идет о четырех комнатах, расположенных в зонах посадки внутренних и международных рейсов.

