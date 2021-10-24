В РФ планируют разработать систему для фиксации курильщиков в неположенных местах

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В России планируют разработать систему, которая будет фиксировать курение в неположенных местах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службы Платформы НТИ.
Система будет определять нарушение и отправлять информацию ответственным за безопасность.
"Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", – говорится в сообщении.
Данная программа станет частью существующей системы видеоаналитики, которая сейчас в режиме реального времени анализирует видео с камер. Эту систему можно будет использовать на предприятиях, вокзалах, в парках и других общественных местах.
Алгоритм обнаружения курения предстоит создать студентам российских вузов, которые участвуют в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ "20.35".
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Внуково открыли курительные комнаты. Речь идет о четырех комнатах, расположенных в зонах посадки внутренних и международных рейсов.
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