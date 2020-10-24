В России выявили 16 521 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Активно было выявлено 4 255 (25,8%) случаев без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

В Москве специалисты зафиксировали 4 453 новых случая, в Санкт-Петербурге – 713, в Московской области – 480, в Нижегородской области – 384, в Ростовской области – 301, в Свердловской области – 273, в Архангельской области – 272, в Красноярском крае – 268, в Воронежской области – 265, в Забайкальском крае – 225, в Республике Коми – 213, в Республике Бурятия – 209, в Алтайском крае – 206, в Республике Крым – 204, в Иркутской области – 201.

Всего в России зарегистрировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста замечены в Чеченской Республике – 0,4%, в Республике Дагестан – 0,5%, в Московской области и Чувашской Республике – 0,6%.

За последние сутки в стране подтвердили 296 летальных случаев, 63 пациентов умерли в Москве. За весь период по России умерло 25 821 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 567 человек. За весь период выписано по России – 1 130 818.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что в России заболеваемость коронавирусом выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года.

Горелов также отметил целесообразность санитарно-ограничительных мероприятий в стране. Он добавил, что до начала массовой вакцинации альтернативы им нет. По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс.