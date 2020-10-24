Еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 2639 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что всего в столице от COVID-19 выздоровели 287 910 человек. Сообщается, что все вылечившиеся от коронавируса, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Перед выпиской специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. Все вылечившиеся могут сдать плазму крови. Она используется для лечения средних и тяжелых больных коронавирусом.
Желающий стать донором плазмы должен соответствовать возрастной категории от 18 до 55 лет. Кроме того, ему необходимо иметь отрицательные анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ.
По всем вопросам, касающимся донорства плазмы, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.
Ранее сообщалось, что донорами плазмы в столице стали более 4 тысяч человек. Сообщалось, что свыше 10% москвичей сдавали кровь по нескольку раз.
Владимир Путин отмечал, что коронавирус все еще представляет угрозу. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 серьезно изменила как общественную и деловую, так и международную жизнь.
В России установлен очередной антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом
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