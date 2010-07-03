Подростка из Кировской области наградят за спасение утопающего

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Десятиклассника Кирилла Шавкунова из поселка Семушино Зуевского района Кировской области наградят за спасение тонувшего подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Кировской области.

"Подплыв со спины, Кирилл подхватил утопающего под руки, поднял его голову над водой и поплыл с ним к берегу. Мальчика удалось спасти", – говорится в сообщении.

Детей и подростков до 16 лет, совершивших героические и мужественные поступки, будут чествовать в Москве 1 ноября. Им также организуют экскурсию по Московскому Кремлю и посещение Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии России.

Чествование пройдет в рамках проекта Всероссийского гражданско-патриотического проекта Дети-герои, который в этом году реализуется под патронажем Росгвардии и Совета Федерации.

Ранее в Следственном комитете посмертно наградили медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего мальчика, пытавшегося спасти дедушку при пожаре в Карелии.

Председатель СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава, а также поблагодарил врачей и чиновников, принявших исчерпывающие меры для спасения ребенка.