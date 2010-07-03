Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:07

Милонов поддержал идею телеканала "Спас" снять реалити-шоу про монастырь

общество культура

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов назвал "классной" идею снять реалити-шоу о жизни в монастыре, которую выдвинул телеканал "Спас". Об это сообщило Агентство "Москва".

Несмотря на то, что депутат поддержал идею, он призвал избегать искушений, которые неизбежно сопровождают всевозможные реалити-шоу.

"Этот формат – он полон искушений, полон сложных моментов, поэтому тут надо быть вдвойне осторожным и аккуратным. Он по своей природе не предполагает тех целей, которые есть у телеканала "Спас", – заявил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы отметил, что надеется на успех инициативы телевизионщиков.

На проект ждут тех, кто "желает найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят". Участники отправятся на остров и будут послушниками Нило-Столобенской пустыни. Для участия в реалити-шоу необходимо записать видеообращение и рассказать о причинах своего желания стать послушником.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика