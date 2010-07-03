Милонов поддержал идею телеканала "Спас" снять реалити-шоу про монастырь

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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов назвал "классной" идею снять реалити-шоу о жизни в монастыре, которую выдвинул телеканал "Спас". Об это сообщило Агентство "Москва".

Несмотря на то, что депутат поддержал идею, он призвал избегать искушений, которые неизбежно сопровождают всевозможные реалити-шоу.

"Этот формат – он полон искушений, полон сложных моментов, поэтому тут надо быть вдвойне осторожным и аккуратным. Он по своей природе не предполагает тех целей, которые есть у телеканала "Спас", – заявил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы отметил, что надеется на успех инициативы телевизионщиков.

На проект ждут тех, кто "желает найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят". Участники отправятся на остров и будут послушниками Нило-Столобенской пустыни. Для участия в реалити-шоу необходимо записать видеообращение и рассказать о причинах своего желания стать послушником.