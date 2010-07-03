Милонов рассказал, как бороться с мэнспрендингом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Москве 24 предложил запустить в общественном транспорте социальную рекламу, показывающую, как "правильно нужно сидеть".

Таким образом он отреагировал на видео, в котором девушка в столичной подземке высмеяла мэнспрендинг – привычку некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.

"Вопрос не в правилах, которые нужно вносить, вопрос в культуре, в первую очередь в воспитании. Сидит он такой, как придурок, у него комплексы, думает, что свою крутизну так показывает", – сказал парламентарий.

Депутат предложил сделать нормальную социальную рекламу и разместить в общественном транспорте с использованием авторитетных личностей, например, с Николаем Валуевым из серии: "Сидите как нормальные люди. Сидите вежливо, культурно".

"Мы все готовы сняться в этой социальной рекламе, как правильно сидеть", – отметил парламентарий, добавив, что эти привычки лучше воспитывать в семье.

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге начали борьбу с безнравственностью в метро. В Сети появился вирусный ролик, в котором одна из активисток обливает раствором с отбеливателем мужчин, которые сидят с широко раздвинутыми ногами.