Мэнспрендинг: настоящая проблема или придирки феминисток

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запустить в общественном транспорте социальную рекламу, показывающую, как "правильно нужно сидеть". Так он отреагировал на видео из Московского метрополитена, опубликованного в соцсетях. На нем девушка высмеяла мэнспрендинг – привычку мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами. Разбираемся, действительно ли эта проблема вышла из-под контроля и нуждается в дополнительном регулировании.

"Я бы ей на ногу сел"

Фото: соцсети

На видео запечатлено, как молодой человек в одном из вагонов поезда московского метро решил сесть рядом с девушкой, но не тут-то было. Незнакомка реагирует моментально – делает поперечный шпагат, занимая сразу несколько сидений. Парню ничего не остается, кроме как пройти мимо и поискать себе другое место.

В соцсетях уже развернулось активное обсуждение ролика. Люди разделились на тех, кто считает, что девушка права, и наоборот. "Я б ей на ногу сел", – пишет один из комментаторов.

При этом возмущается не только мужская аудитория. Не поддержали пассажирку и некоторые девушки: "А я бы ее за ногу стянула", – грозится одна из пользовательниц.

Другой комментатор отмечает, что мэнспрендинг всех "бесит". А кто-то и вовсе советует "пострадавшему" сесть девушке между ног – место позволяет, "удобно".

Еще один пользователь настаивает, что истоки привычки кроются в физиологических особенностях: "Мужчины так сидят не от хамства, от анатомических физиологических особенностей. Такие же ограниченные в умственных способностях, как и мужчины, считающие, что женщины при ходьбе виляют бедрами, только чтобы привлечь их внимание".

Судя по комментариям девушек к ролику, с проблемой мэнспрендинга они все же сталкиваются часто.

"Все мужчины разнервничались, как будто неправду про вас сказали. Бывают же мужчины-неженки, кто с радостью вместо женщины готов место в транспорте занять, полагая, что пивной живот засчитывается как срок беременности и нежелание постоять", – пишет одна из пользовательниц.

Стоит отметить, что ролик в Московском метрополитене – это не первый "выпад" феминисток в сторону мужчин. В 2018 году в метро Санкт-Петербурга прошла акция против мэнспрендинга. Ее инициатором стала активистка Анна Довгалюк. Девушка обливала мужчин, которые сидели с широко раздвинутыми ногами и занимали, по ее мнению, слишком много места, раствором с отбеливателем.

В разговоре с Москвой 24 активистка рассказала, что проблема мэнспрендинга актуальна всегда, но благодаря таким акциям, как в московском метро или в Санкт-Петербурге в прошлом году, мужчины становятся "дисциплинированнее".





Анна Довгалюк активистка Мне люди часто присылают фотографии и видео со словами: "Анна, мэнспрендинга стало намного меньше, мы видим, что теперь мужчины закидывают ногу на ногу в общественном транспорте, чтобы не мешать остальным.

"То, что сделала девушка в московском метро, это в любом случае хорошо. Тема более чем актуальна. Я крайне рада тому, что кто-то дальше продолжает мои дела и борется с мэнспрендингом", – подчеркнула Довгалюк.

Вопрос культуры или здоровья?

Президент АНО "Центр правовой помощи и просвещения" и феминистка Татьяна Сухарева считает, что проблема мэнспрендинга не надуманная, она действительно есть.

"Если зайдешь в метро, видно, что мужчины сидят, расставив ноги шире сиденья. Когда я сажусь рядом с таким, то тоже раздвигаю ноги и немного его вытесняю. Обычно они не реагируют. Правда, один сказал мне: "Что, слишком толстая?" На что я ответила: "А ты тоже слишком толстый?" – вспоминает она.





Татьяна Сухарева президент АНО "Центр правовой помощи и просвещения" Я не делаю замечаний, но я борюсь с хамами их же оружием. Просто раздвигаю ноги, чтобы мужчина хотя бы сузил свои. В 9 случаях из 10 они подвигаются.

По мнению Сухаревой, девушка в московском метро нашла отличный и "остроумный" способ бороться с "подобным хамством".

"Мужчины это делают из-за того, что они просто наглые и считают, что им все позволено. Я бы не ставила эту проблему на первое место, есть и посерьезнее, но им надо дать понять, что нам тоже необходимо место", – пояснила она.

При этом заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 Альберт Иорданян рассказал Москве 24, что сбрасывать физиологию со счетов все же не стоит.

"Мужчине нужна свобода в нижней части тела, чтобы кровообращение было более интенсивное", – пояснил он.





Альберт Иорданян заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 Если постоянно сидеть нога на ногу или просто сомкнув ноги, то могут возникнуть нарушения работы в нижних органах. В общем, риск есть.

По словам специалиста, если сжимать сильно ноги, тогда "кровообращение ухудшается, происходит застой".

"А это нежелательно вообще для любых органов", – резюмировал Иорданян.

От всех бед спасет социальная реклама?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Москве 24 заявил, что проблема не в установленных в общественном транспорте правилах. По его мнению, все дело в культурном уровне горожан.

"Вопрос не в правилах, которые нужно вносить, вопрос в культуре, в первую очередь в воспитании. Сидит он такой, как придурок, у него комплексы, думает, что свою крутизну так показывает", – сказал парламентарий.

Милонов также предложил бороться с мэнспрендингом, просвещая людей о том, как правильно себя нужно вести.





Виталий Милонов депутат Госдумы Сделать нормальную социальную рекламу и разместить в общественном транспорте с использованием авторитетных личностей, например, с Николаем Валуевым из серии: "Сидите, как нормальные люди. Сидите вежливо, культурно".

"Я уверен, что мы все готовы сняться в этой социальной рекламе, как правильно сидеть. Да вообще, лучше все эти привычки воспитывать в семье", – добавил Милонов.

С мнением депутата согласилась и активистка Анна Довгалюк. Девушка уверена, что запрещать людям на законодательном уровне сидеть с раздвинутыми ногами не следует, а вот развесить обучающие культуре плакаты не помешает.

"На мой взгляд, законодательно закреплять это не нужно, но развесить в общественном транспорте наклейки и таблички, запрещающие сидеть в позе мэнспрединга, очень даже стоит", – заключила она.



Илона Соболева