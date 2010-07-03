Феминистки из Аргентины призвали изменить правила танго

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Аргентине феминистки призвали изменить традиционные правила танго. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Представительницы движения усмотрели в этом танце отсылки к патриархату. Одна из участниц группы Tango Feminist Movement считает, что в ранних версиях танца было ужасное обращение с девушками. Она уточнила, что партнеры обращались с ними как с "тряпичными куклами". По мнению активисток, мужчины и сейчас остаются главными в танце, а девушки ведомыми.

Феминистки также не согласны с тем, что танго могут исполнять исключительно разнополые пары. Кроме того, они считают недопустимым держание рук молодых людей ниже талии у партнерши.

"Долгое время в нашей культуре мужчинам разрешалось трогать тебя, когда они этого захотят, а если ты пожалуешься, то тебя сочтут сумасшедшей", – заявила другая участница Tango Feminist Movement.

Летом феминистками был создан документ, призывающий организаторов танцевальных вечеров отказаться от придерживания традиционных правил танго. В добавок они потребовали разрешить принимать участия в их вечерах однополым парам.

