Более 70% россиян выступили в поддержку сокращенного рабочего дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян (72%) заявили, что хотели бы заканчивать работу раньше установленного времени, чтобы приступать к своим личным делам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование.

Согласно результатам, 8% респондентов хотели бы завершать рабочий день за 15 минут до его окончания, а 10% – на полчаса. Еще 30% россиян отметили, что закончили бы работать на час раньше, 10% – на два часа, а 4% – на три часа.

При этом 28% опрошенных не поддержали сокращение рабочего дня.

Вместе с тем 53% участников опроса подчеркнули, что хотели бы больше времени уделять домашним делам, 47% обратили внимание на необходимость отдыха, а 41% – на час пик в общественном транспорте.

Желание заниматься спортом после работы высказали 30% россиян, 28% планируют уделять время самообразованию и встречам с близкими. Около 14% хотят найти подработку, а 13% – подольше ходить по магазинам.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Авторы считают, что предлагаемые меры позволят предоставить женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени и в то же время не повлекут за собой серьезных последствий для рынка труда.

