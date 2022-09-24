В РФ за сутки выявили 51 269 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за прошедшие сутки выявили 51 269 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве – 4 101, Санкт-Петербурге – 3 787, Свердловской области – 2 251, Самарской области – 2 137.

За последние 24 часа в общей сложности госпитализированы 3 528 человек с симптомами инфекционного заболевания, что на 9,9% меньше, чем днем ранее. От последствий COVID-19 скончались 111 человек, выздоровели между тем 58 412 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 20 746 163 случая коронавирусной инфекции. Благополучно перенесли болезнь 19 710 599 россиян.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал пиковые значения осенне-зимней волны COVID-19 в РФ. По его словам, во время следующей волны пандемии в России будут выявлять больше 100 тысяч заболевших в сутки.

