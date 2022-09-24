Фольклорист раскрыл причины раздражения москвичей из-за приезжих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы могут раздражаться из-за нарушения негласных правил культурного кода приезжими. Об этом "Мосленте" рассказал фольклорист, кандидат филологических наук Никита Петров.

Он пояснил, москвичей может раздражать, например, объяснение элементарных дли жителей столицы вещей по несколько раз. При этом недовольство людей хорошо можно увидеть по мимике, жестам и интонациям.

Петров добавил, что москвичи привыкли жить в быстром ритме, а медлительность приезжих им непонятна. Эксперт рекомендовал гостям столицы попытаться копировать поведение местных жителей, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Ранее Петров раскрыл основной стереотип о жителях столицы. Он уточнил, что сам всегда спорит со стереотипами. При этом большинство уверено, что москвичи – это прежде всего хорошо набитый кошелек с деньгами. Однако, как подчеркнул эксперт, в основном жители на такое не обижаются.

