Раскрыт главный стереотип о москвичах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фольклорист, кандидат филологических наук Никита Петров раскрыл основной стереотип о жителях столицы. Об этом сообщает "Мослента".

Он уточнил, что сам всегда спорит со стереотипами. При этом большинство уверено, что москвичи – это прежде всего хорошо набитый кошелек с деньгами.

"Когда слышишь что-то подобное, начинаешь подробно рассказывать людям про столичные реалии, например про зарплаты бюджетного сектора, которые мало отличаются вообще по всей стране", – отметил фольклорист.

Однако, как подчеркнул эксперт, в основном жители на такое не обижаются. Кроме того, уверен Петров, подобные стереотипы, вероятно, вводят в определенное недоумение, а москвичи после этого стремятся как можно яснее описать реальную ситуацию, чтобы разрушить мифы.

При этом, как указал фольклорист, на людей, уверенных в своих оценках жителей столицы, это не производит сильного впечатления, они продолжают придерживаться своего мнения.

Ранее Сергей Собянин призвал не верить стереотипам о том, что перед большими городами всегда стоят большие проблемы. По словам мэра, последние годы продемонстрировали противоположные тенденции, а именно меньшее потребление энергии в больших городах и меньшее воздействие на экологию.