Москвич запустил круглосуточную трансляцию с ванной горячей воды на Twitch

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Житель Москвы запустил на международном видеостриминговом сервисе Twitch трансляцию с ванной, полной горячей воды.

Как сообщает РИА Новости, пользователь с ником russianhotwater назвал трансляцию From Moscow with love – "Из Москвы с любовью". Она сопровождается музыкой Любэ, Агаты Кристи, Владимира Высоцкого и другими композициями.

На кадрах видна ванна с водой, а лежащий рядом термометр показывает около 30 градусов. Также рядом с ванной лежит пакет "Крымская морская соль".

Ранее житель Ростова-на-Дону запустил на Twitch трансляцию From Russia With Love – "Из России с любовью", на которой он круглосуточно показывал работающую газовую плиту. В описании к стриму он указал, что платит за газ всего 1,44 евро в месяц. Позднее видеостриминговый сервис заблокировал его канал.

