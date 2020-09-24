Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи
Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, в том числе пожилых людях, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Как раз сейчас Институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска", – цитирует Дмитриева РИА Новости.
Он призвал дождаться результатов исследований, но отметил, что российская вакцина менее рисковая, потому что основана на аденовирусе человека.
"Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно", – добавил Дмитриев.
Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.
Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В Роспотребнадзоре рассказали, что пострегистрационные испытания вакцины начнутся ориентировочно в конце октября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: