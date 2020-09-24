Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, в том числе пожилых людях, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Как раз сейчас Институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

Он призвал дождаться результатов исследований, но отметил, что российская вакцина менее рисковая, потому что основана на аденовирусе человека.

"Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно", – добавил Дмитриев.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.

Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В Роспотребнадзоре рассказали, что пострегистрационные испытания вакцины начнутся ориентировочно в конце октября.