Московская патриархия предупредила епархии о мошеннических письмах

Московская патриархия предупредила все епархии Русской православной церкви о поступивших в некоторые из них мошеннических письмах якобы от имени патриарха Кирилла с просьбой о перечислении денег. Об этом сообщает пресс-служба столичной патриархии.
Отмечается, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег. К примеру, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.
Ранее эксперты назвали новый популярный у мошенников способ грабить россиян на торговых площадках в Сети. Мошенники крадут деньги с банковских карт продавцов онлайн-площадок, которые привязаны к номерам мобильных телефонов.
По данным специалистов, количество мошеннических транзакций на крупных торговых ресурсах достигло трех тысяч в месяц. Наиболее часто мошенники просят продавцов сообщить им CVC- или CVV-коды от банковских карт, коды подтверждения, пароль от мобильного банка и другую информацию. Злоумышленники объясняют просьбу тем, что хотят перевести деньги за товар.
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