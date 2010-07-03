Московская патриархия предупредила епархии о мошеннических письмах

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Московская патриархия предупредила все епархии Русской православной церкви о поступивших в некоторые из них мошеннических письмах якобы от имени патриарха Кирилла с просьбой о перечислении денег. Об этом сообщает пресс-служба столичной патриархии.

Отмечается, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег. К примеру, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.

Ранее эксперты назвали новый популярный у мошенников способ грабить россиян на торговых площадках в Сети. Мошенники крадут деньги с банковских карт продавцов онлайн-площадок, которые привязаны к номерам мобильных телефонов.

По данным специалистов, количество мошеннических транзакций на крупных торговых ресурсах достигло трех тысяч в месяц. Наиболее часто мошенники просят продавцов сообщить им CVC- или CVV-коды от банковских карт, коды подтверждения, пароль от мобильного банка и другую информацию. Злоумышленники объясняют просьбу тем, что хотят перевести деньги за товар.