Мошенники придумали новый способ красть деньги в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты назвали новый популярный у мошенников способ грабить россиян на торговых площадках в Сети. Мошенники крадут деньги с банковских карт продавцов онлайн-площадок, которые привязаны к номерам мобильных телефонов.



По данным специалистов, количество мошеннических транзакций на крупных торговых ресурсах достигло 3 тысяч в месяц, сообщает газета "Известия".

Наиболее часто мошенники просят продавцов сообщить им CVC- или CVV-коды от банковских карт, коды подтверждения, пароль от мобильного банка и другую информацию. Злоумышленники объясняют просьбу тем, что хотят перевести деньги за товар.

По данным Роспотребнадзора, за прошлый год объем несанкционированных операций увеличился на 44% и достиг 1,38 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, которые специализируются на e-commerce, злоумышленники зачастую пользуются неосведомленностью граждан.

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев ранее рассказал о новом способе кражи денег через соцсети. По его словам, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от его имени с просьбой о помощи. При этом существуют случаи, когда мошенники втирались в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.

Кроме того, россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

