Мошенники придумали новый способ красть деньги в интернете

12:10
12:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты назвали новый популярный у мошенников способ грабить россиян на торговых площадках в Сети. Мошенники крадут деньги с банковских карт продавцов онлайн-площадок, которые привязаны к номерам мобильных телефонов.
По данным специалистов, количество мошеннических транзакций на крупных торговых ресурсах достигло 3 тысяч в месяц, сообщает газета "Известия".
Наиболее часто мошенники просят продавцов сообщить им CVC- или CVV-коды от банковских карт, коды подтверждения, пароль от мобильного банка и другую информацию. Злоумышленники объясняют просьбу тем, что хотят перевести деньги за товар.
По данным Роспотребнадзора, за прошлый год объем несанкционированных операций увеличился на 44% и достиг 1,38 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, которые специализируются на e-commerce, злоумышленники зачастую пользуются неосведомленностью граждан.
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев ранее рассказал о новом способе кражи денег через соцсети. По его словам, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от его имени с просьбой о помощи. При этом существуют случаи, когда мошенники втирались в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.
Кроме того, россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: