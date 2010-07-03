"Ямал" подтвердил данные о перегрузках SSJ в аэропорту Нового Уренгоя

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В компании "Ямал" и аэропорту Нового Уренгоя подтвердили данные о семи случаях повышения показателя вертикальных перегрузок нескольких самолетов SSJ-100 при взлетах и посадках.
"Хотя показатели не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси", – цитирует ТАСС совместное заявление перевозчика и воздушной гавани.
Для анализа ситуаций создана рабочая группа, а также проведена проверка Ространснадзора. Специалисты этого ведомства не нашли каких-либо нарушений или отклонений в соблюдении норм транспортной безопасности в части состояния ИВПП.
"Аэропорт Новый Уренгой обратился с запросом к другим авиакомпаниям, эксплуатирующим на рейсах в Новый Уренгой как RRJ-95, так и иные типы самолетов. Однако у других перевозчиков подобных перегрузок зафиксировано не было", – пояснили в аэропорту.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) – пассажирский самолет, разработанный в РФ. Отечественные авиакомпании являются его главным эксплуатантом. Иностранные компании отказываются от лайнера, ссылаясь на сложности с техническим обслуживанием. В мае этого года лайнер SSJ-100, выполнявший рейс в Мурманск, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, которые находились на борту. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
Позднее стало известно, что SSJ-100 может получить новое имя. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, возможно, самолет назовут по-русски. В корпорации уверены, все проблемы Superjet – это "детские болезни, которые скоро пройдут", важно поддерживать спрос.
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