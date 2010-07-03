До 10 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 24 сентября.
Как сообщает портал "Метеоновости", местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха достигнет 6-10 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов. Синоптики предупредили, что такая погода характерна для московской осени, когда "меняются биоритмы".
В это время года "становится труднее просыпаться, а днем часто отмечается сонливость и упадок физических сил". Кроме того, наблюдается снижение умственной работоспособности, чаще болит голова и ноют суставы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что до конца сентября бабьего лета в Москве ждать не стоит. Погода будет без осадков, но температура воздуха будет ниже нормы.
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