До 10 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

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Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 24 сентября.

Как сообщает портал "Метеоновости", местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха достигнет 6-10 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов. Синоптики предупредили, что такая погода характерна для московской осени, когда "меняются биоритмы".

В это время года "становится труднее просыпаться, а днем часто отмечается сонливость и упадок физических сил". Кроме того, наблюдается снижение умственной работоспособности, чаще болит голова и ноют суставы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что до конца сентября бабьего лета в Москве ждать не стоит. Погода будет без осадков, но температура воздуха будет ниже нормы.