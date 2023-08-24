Москвичам рассказали о погоде 24 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 24 августа, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве наступила ранняя осень. По его словам, об этом свидетельствуют дожди и температура, опустившаяся 23 августа до 16 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице постепенно понижается из-за перемещения воздушных масс с северо-запада. Он заявил, что москвичам на некоторое время можно забыть о 20-градусных температурах.



"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 24 августа