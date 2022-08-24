В СПЧ оценили предложение лишать гражданства за критику власти ради визы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Совете по правам человека прокомментировали предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева лишать гражданства людей, которые ради получения визы поддержат критику Запада в отношении спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов подчеркнул, что такого рода идеи противоречат Конституции РФ. Он уточнил, что, согласно закону, гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
"Трактовка однозначна, а депутат Госдумы должен знать, каким путем может быть изменена первая глава Конституции России. Письмо на имя первого вице-премьера Белоусова явно не дотягивает до референдума, не чем иным, как самопиаром депутата, это вряд ли чем является", – сказал он.
Точенов отметил, что некоторые страны могут установить свои правила проведения процедуры выдачи виз россиянам. Он назвал это гибридной войной и попытками выстроить железный занавес.
"К сожалению, найдутся наши сограждане, которые сознательно или вынужденно подтвердят предлагаемые заявления", – добавил он.
Однако неконституционно будет запретить это, резюмировал Точенов.
Ранее Сухарев предложил лишать гражданства людей, которые ради получения визы поддержат критику Запада в отношении России. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Андрею Белоусову.
Сухарев напомнил о появляющихся в СМИ и социальных сетях сообщениях о том, что некоторые страны планируют внести поправки в миграционное законодательство. По его словам, Запад хочет ввести обязательное условие для получения визы – предоставление записи или декларации с осуждением спецоперации и признанием нелегитимности властей РФ.
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