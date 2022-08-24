Астропсихолог рассказала, чего нельзя делать в статичный Уран

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24 августа, в период смены направления Урана с директного на ретроградное, то есть на пике его статичности, лучше не говорить лишнего и не вступать в конфликты. Об этом Москве 24 рассказала астропсихолог Инга Лозанчич.

Период ретроградного Урана начался 24 августа 2022 года. Он продлится почти пять месяцев, вплоть до 22 января 2023 года. Наиболее сильным его влияние будет с 24 по 31 августа.

"Уран – это олицетворение высшей нервной деятельности, поэтому чувство волнения, тревоги, перенапряжения может сопутствовать в этот период", – отмечает аспропсихолог.





Инга Лозанчич астропсихолог Возможно, тонкое нервное восприятие того, что раньше не трогало человека. Все процессы становятся более резкими, напряженными, могут происходить ситуации, когда что-то внезапно меняется и нужно принимать решение.

В личных и рабочих отношениях в этот период возможны сложности, предупреждает специалист.

"Могут проявиться всплески недовольства. Поэтому в партнерских отношениях желательно проявлять корректность и спокойствие. Лучше не говорить лишнего, уходить от конфликта. Даже если что-то не устраивает в семейных, личных, профессиональных делах, сейчас не то время, чтобы высказывать это резко", – говорит Инга Лозанчич.

Если не сдержаться, можно испортить отношения с человеком. Прежде всего, в этот период нужно поработать над собой и своим сознанием, советует специалист. Также во время ретроградного Урана астропсихолог рекомендует проявлять особую внимательность к здоровью и стараться не перенапрягаться.

У статичного Урана есть и положительная сторона, добавила эксперт. Например, он хорош для тех, кто занимается ментальной деятельностью, подчеркнула Инга Лозанчич.





Инга Лозанчич астропсихолог Уран символизирует силу, которая проявляется в высоком смысле как вспышки интуиции и быстрое рождение новых концепций. В ментальной сфере он прекрасен.

Ранее были названы главные астрономические явления, за которыми в 2022 году россияне смогут понаблюдать. В том числе речь идет о полном лунном и частном солнечном затмении. Первое событие произойдет 8 ноября, а второе – 25 октября.

