Авиакомпании Кипра могут возобновить рейсы в Россию с сентября

Фото: depositphotos/Chalabala
Кипрские авиакомпании планируют возобновить рейсы в Россию и из России с сентября, но точная информация станет известна через неделю, заявил официальный представитель компании Hermes Airport, управляющей международными аэропортами Ларнаки и Пафоса.
"Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в/из России с сентября. Но это должно быть подтверждено. Все меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. И авиакомпании меняют планы", – цитирует его РИА Новости.
Россия у Кипра находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти диагностический тест на COVID-19 по прибытии или привезти с собой справку с отрицательным результатом теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Однако им необходима двухнедельная изоляция. При улучшении эпидемиологической ситуации РФ могут перевести в первую или вторую категорию стран.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что вскоре может быть отменен запрет на полеты из России в ряд стран. Предполагалось, что Кипр будет среди них. В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет.
Стало также известно, что россияне получат право на въезд в Польшу. Помимо РФ, в обновленный белый список вошли Сербия, Китай, Сингапур, Габон и Сан-Томе и Принсипи.
Кроме того, граждане России смогут въехать в Киргизию. Всего в перечень государств, откуда людям можно приезжать, республика включила 31 страну.
В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
В Ассоциации туроператоров сообщили о дешевых турах на море в конце августа. Как уточнили в АТОР, в последние дни лета можно купить путевку на 15–25% дешевле, чем в середине августа. По данным ассоциации, цена на туры становится ниже в связи с плановым отъездом с курортов отдыхающих с детьми и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: