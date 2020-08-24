Авиакомпании Кипра могут возобновить рейсы в Россию с сентября

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Кипрские авиакомпании планируют возобновить рейсы в Россию и из России с сентября, но точная информация станет известна через неделю, заявил официальный представитель компании Hermes Airport, управляющей международными аэропортами Ларнаки и Пафоса.

"Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в/из России с сентября. Но это должно быть подтверждено. Все меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. И авиакомпании меняют планы", – цитирует его РИА Новости.

Россия у Кипра находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти диагностический тест на COVID-19 по прибытии или привезти с собой справку с отрицательным результатом теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Однако им необходима двухнедельная изоляция. При улучшении эпидемиологической ситуации РФ могут перевести в первую или вторую категорию стран.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что вскоре может быть отменен запрет на полеты из России в ряд стран. Предполагалось, что Кипр будет среди них. В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет.

Стало также известно, что россияне получат право на въезд в Польшу. Помимо РФ, в обновленный белый список вошли Сербия, Китай, Сингапур, Габон и Сан-Томе и Принсипи.

Кроме того, граждане России смогут въехать в Киргизию. Всего в перечень государств, откуда людям можно приезжать, республика включила 31 страну.

В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

В Ассоциации туроператоров сообщили о дешевых турах на море в конце августа. Как уточнили в АТОР, в последние дни лета можно купить путевку на 15–25% дешевле, чем в середине августа. По данным ассоциации, цена на туры становится ниже в связи с плановым отъездом с курортов отдыхающих с детьми и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции.