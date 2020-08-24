Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,93 на 100 тысяч человек. По этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.
Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,2%.
За последние сутки в России подтвердили 4 744 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 625 случаев. Всего в России зарегистрировано 961 493 случая COVID-19.
Сергей Собянин накануне назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите. Он напомнил, что до массовой вакцинации от COVID-19 Москве еще далеко.
Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.
Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID-19
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