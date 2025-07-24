Психотерапевт Прокофьев: неискренний смех вреден для здоровья

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Искренний смех положительно влияет на здоровье человека. Однако фальшивый смех может быть вреден для общего состояния организма. Об этом специалисты сообщили в интервью газете "Известия".

Обладатель статуса "Московский врач", кардиолог Денис Прокофьев отметил, что смех приносит не только радость и положительные эмоции, но и снижает уровень гормона стресса в организме – кортизола. В результате чего снижается нагрузка на нервную систему человека и повышается выработка гормона радости – эндорфина, который положительно воздействует на многие органы и системы, улучшая их работу.

Также смех благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, расширяя сосуды и обеспечивая приток крови ко всем органам и системам организма.

В свою очередь, психотерапевт Алексей Вилков отметил, что смех действительно влияет на выброс эндорфинов и снижает уровень тревожности, если только он искренний и идет "от души". Если же смех или улыбка неискренние и показаны через силу, то это только демонстрируют внутреннее напряжение человека и негативно влияют на его состояние в целом.

"Получается эдакая социальная маска. Все это, конечно, не улучшает здоровье – ни соматическое, ни психологическое", – добавили Вилков.

Специалист подчеркнул, что неискренний смех создает и поддерживает дополнительное напряжение, постепенно увеличивая риск соматизации, которая влечет за собой физическую боль, вызванную подавленными эмоциями.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Анна Казакова рассказала, что избыток кортизола негативно влияет на давление, мышцы, кости и делает лицо лунообразным. При избытке этого гормона нарушается костная структура, повышается артериальное давление, начинается мышечная атрофия, а также происходит перераспределение подкожно-жировой клетчатки.