Госдума может обсудить пониженные штрафы за неявку по повестке военкомата

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Максимальный штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке без уважительной причины может составить 30 тысяч рублей, а не 50, как ранее предлагалось. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу, опубликованных в базе данных Госдумы.

Сейчас за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету грозит штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей. 20 июля думский комитет по госстроительству и законодательству предложил увеличить его до 50 тысяч. В поправках, опубликованных 21 июля, говорится, что штраф составит до 30 тысяч рублей.

Также в поправках отличаются штрафы за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией. Сперва предлагалось увеличить штрафы до 10–20 тысяч рублей.

В опубликованной 21 июля таблице штраф указан в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Также предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, если гражданин не сообщит в военный комиссариат о том, что выехал из России на срок более шести месяцев. В одобренной ранее таблице эта норма не указывалась.

Изменения предлагается внести в статью "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Согласно закону "О воинской обязанности и воинской службе", уважительными причинами неявки при условии документального подтверждения являются заболевание или увечье, тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах родных.

Кроме того, к уважительным причинам относятся препятствие, появившееся после действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.



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