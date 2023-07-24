Трихолог объяснила, что перхоть появляется из-за неправильно подобранного шампуня

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Причиной перхоти может быть неправильно подобранный шампунь, предупредила трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила эксперт, перхоть может появляться на голове при использовании бессульфатного шампуня.

"Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс, и может появиться перхоть. Или наоборот – кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу", – объяснила она.

Нагайцева рекомендовала обратиться к специалисту, который поможет подобрать средство по уходу для конкретного типа волос.

Ранее эксперт рассказала, что многие люди с длинными волосами часто допускают распространенную ошибку по уходу за волосами летом – собирают их в тугие пучки. По словам специалиста, этого делать не следует.

Нагайцева подчеркнула, что сильное натяжение может стать причиной повреждения работы волосяных фолликулов, которое приведет к выпадению волос. Трихолог посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или крабы.



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