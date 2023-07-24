Врач предупредила об опасных последствиях употребления парного молока

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Употребление парного молока может привести к заражению бруцеллезом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Ни в коем случае нельзя ни пробовать парное молоко, ни пить его. Потому что можно заразиться бруцеллезом (инфекция, которая передается от больного животного к человеку и поражает множество органов и систем. – Прим. ред.)", – предупредила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Бруцеллез – это страшное заболевание, которое может поражать в том числе и головной мозг. Происходит образование очагов микроорганизмов в головном мозге, и у человека могут быть параноидальные расстройства, именно психогенные.

Диетолог порекомендовала пить только пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко. Такие методы термической обработки предполагают нагревание напитка до определенных температур. Это нужно для его обеззараживания, в том числе и от бактерий, вызывающих бруцеллез.

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