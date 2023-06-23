Диетолог рассказала, как распознать некачественное молоко

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Определить некачественное молоко можно самостоятельно с помощью йода, уксусной кислоты и спирта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, недобросовестные производители могут добавлять в молоко крахмал, соду, мел и антибиотики. "Если мы оставим молоко на сутки при комнатной температуре и оно вдруг не скисло, это означает, что в нем есть какой-то стабилизатор, антибиотик или консервант, который производитель не указал на упаковке", – предупредила диетолог.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Определить, есть ли в молоке крахмал, поможет йод. Мы должны капнуть его каплю в напиток. Если в продукте есть крахмал, то молоко окрасится в синий или фиолетовый цвет. Если крахмала нет, то оно будет желто-коричневого цвета.

"Есть еще отдельный тест на выявление соды и мела. Если мы капнем уксусную кислоту в хорошее молоко, то оно должно мгновенно скиснуть. Если в нем есть сода или мел, то продукт не будет выпадать в хлопья, то есть не скиснет и не створожится, а начнет образовываться пена", – говорит эксперт.

Также можно проверить, разбавлен ли напиток водой. Для этого нужно взять два миллилитра молока и добавить к нему четыре миллилитра спирта.

"Если молоко хорошее, то хлопья появятся в течение двух, трех или четырех секунд. Если прошло более шести секунд, то уже можно заподозрить разбавление молока и несоответствие его заявленной концентрации", – заключила Мухина.

Ранее сообщалось, что в России пройдут проверки среди производителей молочной продукции на предмет фальсификата. Соответствующее поручение дала Генпрокуратура региональным отделениям в Москве, а также Московской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях.

