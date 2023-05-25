Гастроэнтеролог рассказала, чем опасно употребление речной рыбы

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Употребление неправильно приготовленной речной рыбы может привести к заражению гельминтами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Главная опасность речной рыбы – это гельминты. Поэтому нельзя есть ее сырой, вяленой. Паразиты могут попасть в наш организм и начнут там развиваться", – предупредила специалист.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Так как гельминты попадают к нам через желудочно-кишечный тракт, то первым страдает именно он. Потом у разных паразитов есть возможность добираться в различные органы. Кто-то попадает в печень, кто-то в мозг. И затем идет уже нарушение функций этих органов, появляются какие-то специфические симптомы.

Избавиться от паразитов достаточно сложно, лечение может занять длительное время. Во избежание проблем со здоровьем эксперт посоветовала употреблять рыбу после хорошей термической обработки. "Качественная обработка снижает риск заражения. Можно приготовить рыбу на гриле, в духовке. На пару сварить тоже можно, потушить с овощами", – заключила Дианова.

Ранее была названа еда, в которой чаще всего встречаются паразиты. В первую очередь речь идет о продуктах животного происхождения. В особенности это касается свинины. Именно поэтому очень опасно употреблять шашлыки, если они не до конца прожарены. Кроме того, заразиться гельминтами можно, если есть плохо промытую зелень с огорода.

