Москвичам рассказали о погоде в субботу

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В субботу, 24 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Москве составит 22–24 градуса тепла, в Подмосковье – 19–24 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ветер северо-западный – 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
Суббота для столичного региона и соседних областей станет самым прохладным днем за неделю. Об этом ранее рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он также отметил, что пик тепла до 25–30 градусов придется на вторник-среду следующей недели.
Конец июля в столичном регионе, с большой вероятностью, будет дождливым. По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье с 29 по 31 июля может выпасть более 15% месячной нормы осадков. Метеорологи отмечают, что сейчас в регионе достаточно большой дефицит по осадкам, за июль выпало лишь 30–35% месячной нормы.
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