Горькие листья салата способны снять усталость – эксперт

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Некоторые салатные листья имеют горький привкус. Такой продукт способен снять усталость у человека. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника управления государственной инспекции по качеству питания Нину Зайцеву.

"Горьковатый привкус отдельных салатов обусловлен наличием в них таких веществ, как гликозид и лактуцин, которые не только оказывают на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимают усталость и успокаивают", – рассказала Зайцева.

Отмечается, что салат – это низкокалорийной продукт. Он очень богат витаминами и минералами. Среди основных полезных веществ выделяют: каротин, витамины групп С и В.

При выборе салата нужно обращать внимание на состояние листьев. Они должны быть чистыми, правильной формы и естественной окраски.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию. В ведомстве рекомендовали ежедневно употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей.