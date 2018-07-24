Прокуратура начала проверку после сбоя в доставке багажа в Шереметьеве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в связи со сбоями в доставке багажа в международном аэропорту Шереметьево, сообщила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

"По предварительным данным, сбой в доставке багажа произошел из-за подтопления багажного тоннеля", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

По словам Коротковой, проверку проведет московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее сообщалось, что у пассажиров транзитных рейсов в аэропорту Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа. В пресс-службе воздушной гавани это объяснили повышенной влажностью воздуха в багажном тоннеле.

Кроме того, трансферным пассажирам предложили самостоятельно получать и сдавать багаж на рейсы с 23 до 30 июля для того, чтобы получить его вовремя.

Проверку в связи с проблемами в воздушной гавани уже начал Ространснадзор. Именно это ведомство проинформировало об инциденте МТПП.