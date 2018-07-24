Прокуратура начала проверку после сбоя в доставке багажа в Шереметьеве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в связи со сбоями в доставке багажа в международном аэропорту Шереметьево, сообщила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.
"По предварительным данным, сбой в доставке багажа произошел из-за подтопления багажного тоннеля", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
По словам Коротковой, проверку проведет московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Ранее сообщалось, что у пассажиров транзитных рейсов в аэропорту Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа. В пресс-службе воздушной гавани это объяснили повышенной влажностью воздуха в багажном тоннеле.
Кроме того, трансферным пассажирам предложили самостоятельно получать и сдавать багаж на рейсы с 23 до 30 июля для того, чтобы получить его вовремя.
Проверку в связи с проблемами в воздушной гавани уже начал Ространснадзор. Именно это ведомство проинформировало об инциденте МТПП.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: