В Шереметьеве предложили пассажирам самим переносить свой багаж

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Трансферным пассажирам аэропорта Шереметьево предложили самостоятельно получать и сдавать багаж на рейсы с 23 до 30 июля для того, чтобы получить его вовремя. Об этом передает Агентство "Москва".

"С 23 июля по 30 июля трансферные пассажиры должны самостоятельно получать багаж и сдавать его на рейс самостоятельно. Это поможет получить свой багаж вовремя", – заявили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что в настоящее время пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы межтерминального перехода функционируют в штатном режиме, а работы по устранению причин снижения производительности системы транспортировки трансферного багажа продолжаются.

"Менеджмент АО "МАШ", проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта в системе вентиляции", – отметили в авиагавани.

Ранее в Шереметьеве рассказали о причинах задержек багажа. По информации пресс-службы, проблема возникла из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле по причине которой снизилась производительность системы транспортировки.