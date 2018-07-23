В Шереметьеве назвали причины перебоев с доставкой багажа

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Московский аэропорт Шереметьево назвал причины проблем с доставкой багажа, передает РИА Новости.

"Международный аэропорт Шереметьево опровергает информацию о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа межтерминального перехода", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что сбой случился из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле. Это привело к задержкам при отправке части багажа трансферных пассажиров.

"Недоставленный багаж сейчас досылается ближайшими рейсами и ситуация в скором времени приедет в норму", – подчеркнули в аэропорту и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о проблемах с отправкой багажа из аэропорта из-за перебоев в системе транспортировки. Представители компании добавили, что часть сумок отправят до места назначения более поздними рейсами.