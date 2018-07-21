"Аэрофлот" сообщил о проблемах с доставкой багажа из аэропорта Шереметьево

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево из-за перебоев в системе транспортировки. Информация размещена на сайте перевозчика.
Представители компании добавили, что сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы. Часть сумок будут отправлять до места назначения более поздними рейсами.
Пассажирам рекомендовали обращаться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия. Там нужно будет заполнить специальную форму, для получения сумок.
Клиентам с утерянным багажом нужно сохранить полетные документы, особенно важно иметь посадочный талон и отрывной талон багажной бирки. Вся необходимая информация есть на сайте авиаперевозчика.
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