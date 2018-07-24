Ространснадзор начал поверку в связи с задержками багажа в Шереметьеве

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Ространснадзор разбирается с задержками багажа в Шереметьеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Управлением Госавианадзора по ЦФО направлен запрос оператору аэропорта Шереметьево для получения объективной информации", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ведомство также проинформировало об обстановке Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Накануне аэропорт сообщил о проблемах с транспортировкой багажа. В пресс-службе авиагавани пояснили, что сбой случился из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле. Это привело к задержкам при отправке части багажа трансферных пассажиров.

Чуть раньше авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о проблемах с отправкой багажа из аэропорта из-за перебоев в системе транспортировки. Представители компании добавили, что часть сумок отправят до места назначения более поздними рейсами.