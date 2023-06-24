08:11Общество
Астролог рассказала, чем лучше всего заниматься в субботу
Фото: depositphotos/undrey
Суббота – идеальный день для уединенных размышлений о дальнейших планах, оздоровительных практик и решения вопросов с недвижимостью. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.
По ее словам, субботой управляет Сатурн – планета дисциплины, порядка и ограничений. Поэтому в этот день легче всего отказываться от вредных привычек и заниматься оздоровительными голоданиями.
Также этот день недели прекрасно подходит для того, чтобы сделать генеральную уборку, перебрать гардероб и избавиться от ненужных вещей. "Хорошо будет навести порядок в проектах, документах, завершить ранее начатые дела и разгрести накопившиеся за неделю задачи", – отметила астролог.
По ее словам, в субботу лучше не посещать шумные места и избегать больших скоплений людей. Лучше сбавить обороты и перестать куда-то спешить, подчеркнула эксперт.
Кроме того, Шалаева посоветовала посвятить субботу подведению итогов прошедшей недели.
Астролог добавила, что суббота хорошо подойдет для решения вопросов, связанных с недвижимостью и землей, а также для отдыха на дачном участке. Это связано с тем, что Сатурн в астрологии отвечает за вопросы, в том числе связанные с землей и недвижимостью.
Кроме того, он покровительствует людям в возрасте. С учетом этого особенно рекомендуется делать пожертвования и оказывать помощь пожилым и нуждающимся, отметила эксперт.
Ранее астролог Катерина Дятлова назвала пятницу удачным днем для налаживания отношений. Успешными будут попытки завести новые знакомства или помириться с кем-то – легко будет урегулировать или сгладить даже самый острый конфликт.
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