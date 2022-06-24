Эксперт прокомментировала предложение Матвиенко бороться с англицизмами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ
Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, член гильдии лингвистов экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) Елена Кара-Мурза считает, что использование английских заимствований не несет угрозы для русского языка.
"Тут важно понять, это стремление к совершенствованию русского языка или это стремление кого-то наказать и что-то исключить из культурного поля, например английский язык. Мне кажется, это преувеличено, русскому языку ничего не грозит, безусловно", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
По словам эксперта, следует сосредоточиться на других задачах по совершенствованию языка, например не материться и думать перед тем, как сказать что-либо.
Она подчеркнула, что англицизмы чаще всего используются в молодежных субкультурах и некоторых профессиональных кругах. Кроме того, все приходящие в русский язык слова должны соответствовать его законам, таким как склонение, спряжение и словообразование, добавила специалист.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал избавить Россию от англицизмов и создать в стране единое языковое пространство.
По его словам, подобное пространство необходимо для того, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование, производство было отечественным, а не в офшорах, а все без исключения граждане чувствовали себя дома.
По мнению вице-спикера Госдумы, русская речь давно заместилась "исковерканным английским", молодежь не знает русских синонимов, а некоторые чиновники маскируют заимствованиями и англицизмами отсутствие содержательных мыслей.
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