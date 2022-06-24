В Госдуме не исключили новых внеплановых индексаций пенсий

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 рассказала, что в будущем показатель индексации пенсий для неработающих пенсионеров может быть увеличен с 6,8%.

Ранее стало известно, что в Минтруде РФ подготовили предложения по индексации пенсий неработающих пенсионеров на 2023–2025 годы. Из проекта следует, что с 1 января следующего года выплаты могут поднять на 6,8%. В 2024 году – на 6,1%, с 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,6%.

По словам Светланы Бессараб, не исключено, что эти показатели со временем могут измениться в большую сторону.

"Федеральный бюджет формируется на три года. Соответственно, заранее известно, каким будет средний показатель пенсий, которые индексируются ежегодно. Но 2022 год стал исключительным – по указу президента решение об увеличении социальных выплат принималось в короткие сроки из-за инфляции и роста цен", – подчеркнула депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов То есть в 2022 году правительство отошло от первоначальной методики расчета и увеличило пенсию. Не исключено, что в последующие годы будет так же.

По словам парламентария, изменение процента индексации будет зависеть от уровня инфляции и других экономических факторов.

Ранее Владимир Путин объявил, что с 1 июня размер пенсий неработающих пенсионеров повысят на 10%. В Пенсионном фонде России сообщили, что граждане начали получать проиндексированные выплаты с 3 июня. В среднем по стране они подросли на 1 760 рублей.

