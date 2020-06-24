Гости парада Победы размещены на трибунах Красной площади с учетом безопасной дистанции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Монтаж трибун для гостей парада Победы на Красной площади производился с учетом обеспечения безопасной дистанции между ними. С таким заявлением выступила официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

Она уточнила, что трибуны смонтированы на порядка 2,3 тысячи посадочных мест. Также там нанесена специальная разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования.

"Прибывающие для участия в параде Победы по приглашению президента России официальные делегации размещены в соответствии с нотами от посольств в гостиницах Москвы", – добавила Крылова.

Также отмечается, что все зоны и помещения оснащены дезинфицирующими и антисептическими средствами.

В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.

