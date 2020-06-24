Гости парада Победы размещены на трибунах Красной площади с учетом безопасной дистанции

10:15
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Монтаж трибун для гостей парада Победы на Красной площади производился с учетом обеспечения безопасной дистанции между ними. С таким заявлением выступила официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.
Она уточнила, что трибуны смонтированы на порядка 2,3 тысячи посадочных мест. Также там нанесена специальная разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования.
"Прибывающие для участия в параде Победы по приглашению президента России официальные делегации размещены в соответствии с нотами от посольств в гостиницах Москвы", – добавила Крылова.
Также отмечается, что все зоны и помещения оснащены дезинфицирующими и антисептическими средствами.
В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.
Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: