Госдума приняла в первом чтении проект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который подразумевает дополнительные ограничения допуска к гостайне. Изменения могут внести в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", сообщает ТАСС.

Согласно информации, законопроект также предлагает ограничить выезд из страны граждан, у которых есть доступ к секретным сведениям.

Уточняется, что в допуске к гостайне могут отказать в случае наличия счетов и вкладов в банках и недвижимости за границей. Кроме того, законопроект предполагает право граждан, которые ограничены в праве на выезд за пределы России, временно покинуть страну в связи с гуманитарными обстоятельствами. К ним относятся смерть близких родственников и экстренное лечение, следует из документа.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконный доступ к гостайне. Слушание по делу проходило в закрытом режиме. Материалы дела помечены грифом "секретно".

До этого по подозрению в госизмене был задержан житель Сахалина. Мужчина намеревался через третью страну выехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к одному из вражеских воинских формирований.