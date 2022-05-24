Россияне стали чаще отказываться от одобренной ипотеки

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В апреле 2022 года зафиксирован наименьший в 2022 году показатель take-rate по ипотечным кредитам, передает ТАСС. Этот термин обозначает долю выданных займов по отношению к количеству одобренных заявок.

Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в апреле take-rate составил только 13% от всего числа одобренных заявок. При этом в тот же месяц 2021 года он был равен 28% и держался на уровне 21–34% до марта 2022 года.

Аналитики отмечают, что уровень одобрения заявок на ипотеку (approval rate) в апреле увеличился по отношению к марту. Этот показатель достиг значения 61%, при этом в минувшем году он фиксировался на уровне 72%.

Генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин объяснил, что уровень take-rate упал на фоне непривлекательных условий кредитования, а именно из-за уровня процентной ставки.

Ранее Управление Росреестра по Москве сообщило, что число сделок по ипотеке в Москве снизилось в апреле 2022 года на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сравнению с мартом падение составило 35,2%.

