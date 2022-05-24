Глава Верховного суда призвал сократить число арестов

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Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы заключению под стражу. Это может быть залог, домашний арест и другие меры наказания. Однако, по его словам, суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с арестом.

Лебедев привел данные, согласно которым в первом квартале 2022 года суды рассмотрели почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО и удовлетворили 22 194 ходатайства из них, или 90%.

По статистике, в этом году арестовали больше людей, чем за аналогичный период 2021 года. Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали в отношении 3,1 тысячи лиц, залог назначали 32 раза.

Ранее Верховный суд РФ заключил под стражу судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат по делу о взятке. Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Кондрат.

По версии следователей, она предложила другой судье, рассматривавшей дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других. В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.

