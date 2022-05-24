В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом. На ИВЛ находятся 79 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлено 172 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 15 пациентов, выздоровели 359. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля "Дельта-штамма" коронавируса в России может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать. По словам Поповой, пока плотность иммунитета в России достаточная, чтобы этот штамм не проявлялся.