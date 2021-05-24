Москвичи на уличном голосовании поддержали идею бесплатных лекарств пенсионерам

Фото: Галина Бродская
В Южном округе Москвы состоялась акция "Круглый выбор" в поддержку предложения об обеспечении пенсионеров бесплатными лекарствами. Добровольцы организовали открытое уличное голосование за или против инициативы члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева.
"Не было ни одного человека, который проголосовал бы против бесплатных лекарств для пенсионеров. Сегодня представители старшего поколения тратят на медицинские препараты примерно 10% от своей и так небольшой пенсии", – рассказал Нифантьев.
Он отметил, что с возрастом человек должен более внимательно относиться к своему здоровью, но не у всех хватает средств на необходимые медикаменты.
"Бесплатное лекарственное обеспечение должно быть доступно каждому пенсионеру, независимо от толщины его кошелька", – считает Нифантьев.
Он также рассказал, что исследование мнения москвичей о предложенной инициативе будет продолжено. В ближайшее время предлагается запустить опрос в социальных сетях.
Ранее известная телеведущая Тутта Ларсен поддержала предложение члена Общественной палаты Евгения Нифантьева, который заявил о необходимости постройки в Москве 100 новых бассейнов.
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