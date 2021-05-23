Тутта Ларсен поддержала идею члена ОП Нифантьева построить в Москве 100 бассейнов

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Известная телеведущая Тутта Ларсен поддержала предложение члена Общественной палаты Евгения Нифантьева, который заявил о необходимости постройки в Москве 100 новых бассейнов.

Ларсен, которая является многодетной матерью, отметила, что в районе, где она проживает, довольно непросто найти для ребенка бассейн в пешей доступности от дома.

"Нам приходится возить детей плавать два раза в неделю, что не очень удобно. И мне кажется, что это великолепная идея – построить 100 новых бассейнов. Москва – большой город, я уверена, что в нем найдется для них место. Здорово, если в столице появится как можно больше доступных кружков, но здесь важна и просветительская работа с родителями. Они должны знать, что все это существует и ко всему этому у них есть доступ", – заявила она.

Радиоведущая полагает, что родители ответственны за то, чтобы их дети имели реальные увлечения, которые развиваются в кружках и секциях, а не проводили все свободное время в виртуальном пространстве.

"Важно серьезно отнестись к цифровой среде, в которой обитают наши дети. Ребенку до семи лет вообще не нужно давать никаких гаджетов. Сначала он должен сложить свое представление о реальном мире, а потом уже шаг за шагом знакомиться с миром виртуальным, причем не с игровыми форматами, а с полезными образовательными", – подчеркнула Ларсен.

Как сообщалось, почти половина опрошенных жителей Южного округа столицы поддержала идею Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов в течение следующих 5 лет. Было опрошено 1,1 тысячи прохожих. Им задавали вопрос о необходимости возведения новых объектов, 47,6% респондентов положительно отнеслись к инициативе. По мнению горожан, появление новых бассейнов сделает плавание доступнее широким слоям населения.